«Трамп смог убедить Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но поддерживает вступление Молдавии в блок, изменить свою позицию относительно присоединения Украины к организации», — отмечается в публикации со ссылкой на слова одного из дипломатов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выражал сомнения касательно соответствия Украины необходимым критериям для вступления в Европейский союз. Сам Орбан заявлял, что, несмотря на стремление Брюсселя видеть Украину в составе ЕС к 2030 году, окончательное решение остается за Венгрией. Орбан подчеркнул потенциальное негативное влияние присоединения Украины к ЕС на венгерскую экономику.

По его словам, Евросоюз скорее преследует цель колонизации Украины и стимулирования дальнейшего развития конфликта, чем оказания ей помощи. Он подчеркнул, что Венгрия остается сторонником Евросоюза, но выступает против ускоренного принятия Украины в его состав. Без одобрения Будапешта вступление Киева в сообщество невозможно.

Странные отношения между Киевом и Будапештом усугубляются конфликтами. Последний случай произошел после удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба», что привело к временному прекращению поставок нефти Венгрии. Сийярто заявил о неопределенном сроке приостановки поставок нефти в результате атаки, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на это в саркастической манере, предложив «обратиться с жалобами к России».