сегодня в 23:57

Орбан и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и американский президент Дональд Трамп несколько часов назад по телефону обсудили Украину, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что стороны обсудили возможное урегулирование конфликта, энергоснабжение центральной Европы, ситуацию с торговыми пошлинами и мировую экономику.

«Мы находимся в постоянном контакте с американским правительством», — отметил Сийярто.

Ранее венгерский министр рассказал журналистам, что планирует обсудить с Лавровым украинский кризис. Остальные детали их переговоров неизвестны.