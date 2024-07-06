Орбан анонсировал несколько неожиданных встреч на следующей неделе

Орбан намерен провести несколько «таких же неожиданных» встреч, как с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на следующей неделе планирует провести несколько «таких же неожиданных» встреч, как переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщает РИА Новости .

«У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными», — сказал Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Он подчеркнул, что данные встречи, как визит в Россию, будут скрываться от общественности до факта его приезда. При этом следующая состоится уже в понедельник утром.

Премьер-министр отметил, что после своего визита в украинскую столицу он отправил сообщение в венгерский МИД с запросом организации встречи с российским лидером.

Орбан добавил, что после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве он тайно начал организовывать встречу с Владимиром Путиным. Информация о поездке в Москву просочилась лишь в момент запроса на перелет борта через Польшу.

Накануне в Кремле состоялись переговоры Путина и Орбана, который прибыл в Москву с миротворческой миссией. Встреча продлилась свыше 2,5 часа и прошла при участии делегаций обеих стран.