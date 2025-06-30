Опыт Грузии и Венгрии: как собираются разгонять вспыхнувшие в Сербии протесты?

Для подавления масштабных беспорядков, вспыхнувших в Сербии, вероятнее всего будет использоваться опыт Грузии и Венгрии, сообщил РИАМО политолог, основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков.

«Никто не знает, когда закончатся протесты, потому что внутренние процессы, структуры, организующие эти протесты, — нам трудно судить извне, насколько они сильные, слабые и т. д. Наиболее вероятно, что (президент Сербии Александр — ред.) Вучич воспользуется опытом, через который уже прошли, например, в Грузии, или в Венгрии», — сказал Марков.

Он пояснил, что речь идет о такой схеме: нужно твердо стоять на своем, ничего не уступать, всех, кто нарушает закон, — арестовывать. И тогда «все это рассосется».

Ранее Вучич в своем обращении к нации заявил, что протесты не могут быть сильнее государства.

Волна масштабных протестов в Сербии идет с ноября 2024 года. Они начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестующие требуют досрочных парламентских выборов.