Опубликовано видео вылета Марка Фогеля из России в США

Там показано, как Фогеля ведут по двору, а потом сажают в микроавтобус. Он говорит, что чувствует себя уставшим и что едет в аэропорт.

Перед отлетом американец поцеловал свой паспорт. Он практически взбежал по трапу на самолет.

Ранее в США вернулся обменянный на россиянина Александра Винника бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший президентское помилование в России. Он отбывал наказание по делу о сбыте наркотиков.

Фогеля задержали в августе 2021 года в московском аэропорту Шереметьево, куда он прибыл с супругой из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла. Наркотики были спрятаны в коробочках из-под контактных линз и картриджах для электронных сигарет, также их завернули в пленку.