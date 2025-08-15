Опубликован состав американской делегации для саммита на Аляске

Reuters: Рубио и Рэтклифф вошли в состав делегации США для саммита на Аляске

Весь мир замер в ожидании личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться 15 августа на Аляске. Тем временем журналисты Reuters раскрыли состав американской делегации, в которую вошли в том числе министр иностранных дел США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет ТАСС .

Кроме Рубио и Рэтклиффа, в состав американской делегации для переговоров с Москвой вошли глава Минфина США Скотт Бессант и глава Минторга США Говард Латник.

Путин и Трамп планируют в том числе провести личную встречу без делегаций с обеих сторон. При их разговоре будут присутствовать только переводчики. После общения наедине стороны встретятся в составе делегаций.

Предварительно известно, что встреча Путина и Трампа запланирована на 22:00 по московскому времени. В настоящее время российский Ил-76 совершил успешную посадку на Аляске.