Оппозиция Турции вышла на улицы с требованием политических изменений

Сотни демонстрантов собрались у штаба Республиканской народной партии (РНП), где начались столкновения с правоохранителями.

Участники акции, организованной в знак протеста против политических решений президента Реджепа Тайипа Эрдогана, скандировали лозунги с призывами к «восстанию против власти». Параллельно сотни жителей города присоединились к символическому «кастрюльному бунту» — из окон своих квартир они стучат металлической кухонной утварью, выражая таким образом гражданское неповиновение.

Лидер оппозиционной РНП Озгюр Озел обратился к сторонникам с призывом сплотиться у «стамбульского отчего дома» — партийного штаба — и «выступить единым фронтом».

Турецкие СМИ отмечают, что полиция применяет стандартные меры для обеспечения порядка, однако ситуация остается напряженной.