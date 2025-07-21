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Евросоюз признал провал миссии по защите судоходства в Красном море

Военная миссия ЕС в Красном море столкнулась с системным кризисом, не сумев выполнить поставленные задачи по защите международного судоходства, сообщает газета «Известия» .

По данным The Economist, с момента запуска операции Aspides в феврале 2024 года йеменские хуситы продолжают успешно атаковать коммерческие суда, что привело к 60-процентному сокращению грузопотока через стратегически важный регион.

Миссия показала неспособность предотвратить потопление сухогрузов Magic Seas и Eternity C из-за критической нехватки современных боевых кораблей у европейских стран и хронического недофинансирования военно-морских программ ЕС, указано в публикации.

Эксперты предупреждают, что для восстановления оперативной способности европейского флота потребуются годы масштабных инвестиций. Тем временем хуситы демонстрируют растущие возможности по нарушению международного судоходства, ставя под угрозу глобальные цепочки поставок.

Провал операции Aspides стал очередным свидетельством снижения военно-стратегического влияния ЕС на мировой арене. В Брюсселе пока не представили плана по коренному пересмотру подходов к обеспечению безопасности в регионе.