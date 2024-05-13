Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram .

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сказано в сообщении.

Ранее опасность атаки БПЛА также была объявлена в Белгородской области.

В результате массированной атаки ВСУ в Белгороде днем 12 мая был частично разрушен многоэтажный дом. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли 13 человек.