сегодня в 23:25

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Курской областях

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram сообщил, что силы и средства ПВО приведены в готовность. Он призвал жителей к бдительности.

Глава Воронежской области Александр Гусев также посоветовал гражданам сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства МЧС.

Один украинский дрон уже был ликвидирован в Брянской области. По данным властей, пострадавших и разрушений нет.