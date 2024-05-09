Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

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Сигнал опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сказано в сообщении.

Ранее власти Белгородской области сообщали об угрозе ракетной атаки. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в безопасном месте. Спустя 20 минут мэрия города сообщила об отмене опасности.

Опасность атаки БПЛА по-прежнему действует в Воронежской области.