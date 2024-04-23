Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сказано в сообщении.
Ранее Старовойт рассказал, что киевские боевики за сутки несколько раз обстреляли территорию Курской области. Неоднократно удары были нанесены по поселкам Теткино и Новый Путь, а также деревням Елизаветовка, Успеновка и Горналь.
Отмечается, что пострадавших нет. ВС РФ ликвидировали средствами РЭБ несколько беспилотников противника.