Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

сегодня в 23:36

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram .

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сказано в сообщении.

Ранее Старовойт рассказал, что киевские боевики за сутки несколько раз обстреляли территорию Курской области. Неоднократно удары были нанесены по поселкам Теткино и Новый Путь, а также деревням Елизаветовка, Успеновка и Горналь.

Отмечается, что пострадавших нет. ВС РФ ликвидировали средствами РЭБ несколько беспилотников противника.