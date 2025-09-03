Эксперт Габдуллин: память о Второй мировой сегодня — это арена для политики

Член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин заявил, что сегодня память о победе СССР во Второй мировой войне стала настоящей ареной для политической борьбы, а переписывание истории может быть опасно для мира, сообщает «ФедералПресс» .

«Победа во Второй мировой войне окончательно закрепила за СССР статус мировой державы, способной вносить в свой вклад в поддержку системы международной безопасности», — сказал эксперт.

По его словам, необходимо акцентировать внимание на роли, которую сыграла страна в победе над милитаристской Японией. Свыше 1,8 миллиона советских солдат приняли участие в боевых действиях на Дальневосточном фронте, где всего за три недели была разгромлена Квантунская армия.

Этот триумф на войне не только приблизил акт капитуляции Японии, но и предотвратил гибель сотен тысяч людей.