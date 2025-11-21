ООН призвала РФ и Украину продолжить обмен пленными

сегодня в 02:27

ООН призывает Россию и Украину продолжить обмен пленными, «принимает к сведению» состоявшийся ранее обмен телами погибших между сторонами, сообщает РИА Новости .

Об этом заявила и. о. главы отдела Европы, центральной Азии, Северной и Южной Америки департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН Кайоко Гото.

20 ноября осведомленный источник сообщил РИА Новости, что между Москвой и Киевом произошел обмен телами погибших военных. Так, по неофициальным данным, Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат Вооруженных сил Украины.

Также источник сообщил, что Украина, в свою очередь, передала России тела 30 погибших военных.

Обмен телами погибших военных состоялся в рамках стамбульских договоренностей. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале также подтвердил военкор Александр Коц.

