ООН не назвала виновника трагедии Хиросимы
На памятной церемонии в Хиросиме, посвященной 80-летию атомной бомбардировки, послание генерального секретаря ООН. Антониу Гутерреш, чье обращение зачитывала заместитель генсека Идзуми Накамицу, не назвал США страной, совершившей эту трагедию, сообщает РИА Новости.
«Человечество пересекло черту, откуда нет возврата», — говорилось в послании, где акцент делался на восстановлении города, а не на исторической ответственности.
В то время как на мемориале в парке Мира сохраняется красноречивая надпись: «Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится» — прямое, хотя и не называющее имен, указание на действия американского командования.
Церемония собрала представителей 120 стран, выживших «хибакуся» и их потомков. Многие из них выразили недоумение такой редакцией текста ООН, особенно на фоне заявления сына пострадавшего, открыто призвавшего США к извинениям.
В вгусте 1945 года американские бомбардировщики уничтожили Хиросиму (140 тысяч погибших) и Нагасаки (74 тысячи жертв), причем большинство погибших были мирными жителями. Сегодня братская могила 70 тысяч неопознанных жертв под буддистской пагодой и остановившиеся в 8:15 часы на руинах напоминают об этой трагедии.