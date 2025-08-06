На памятной церемонии в Хиросиме, посвященной 80-летию атомной бомбардировки, послание генерального секретаря ООН. Антониу Гутерреш, чье обращение зачитывала заместитель генсека Идзуми Накамицу, не назвал США страной, совершившей эту трагедию, сообщает РИА Новости .

«Человечество пересекло черту, откуда нет возврата», — говорилось в послании, где акцент делался на восстановлении города, а не на исторической ответственности.

В то время как на мемориале в парке Мира сохраняется красноречивая надпись: «Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится» — прямое, хотя и не называющее имен, указание на действия американского командования.

Церемония собрала представителей 120 стран, выживших «хибакуся» и их потомков. Многие из них выразили недоумение такой редакцией текста ООН, особенно на фоне заявления сына пострадавшего, открыто призвавшего США к извинениям.

В вгусте 1945 года американские бомбардировщики уничтожили Хиросиму (140 тысяч погибших) и Нагасаки (74 тысячи жертв), причем большинство погибших были мирными жителями. Сегодня братская могила 70 тысяч неопознанных жертв под буддистской пагодой и остановившиеся в 8:15 часы на руинах напоминают об этой трагедии.