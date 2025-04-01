ООН: Москва не обращалась с инициативой по временному управлению на Украине

Россия не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости .

«Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин выдвинул предложение о введении временного управления на территории Украины. По его мнению, реализация этого плана позволит украинскому народу провести выборы и самостоятельно определить представителей, которые будут вести переговоры об условиях мира.

Путин подчеркнул, что в настоящий момент любые переговоры с действующим украинским лидером не имеют смысла, так как он является «нелегитимным и не имеет полномочий для подписания мирных соглашений».