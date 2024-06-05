Вассерман: наниматели ликвидируют Зеленского, когда он наберет много негатива

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что возможность ликвидации президента Украины Владимира Зеленского была всегда. По мнению известного эрудита, политика могут убить сами же «наниматели террористической организации под названием Украина», сообщает MK.Ru .

Вассерман отметил, что Зеленского могут ликвидировать, когда украинский лидер заработает на свой счет «достаточную долю негатива». Как считает законодатель, при таком сценарии львиную долю преступлений Украины можно будет списать на личные инициативы ее президента.

«К тому же Зеленский слишком много знает. Например, он, несомненно, хорошо изучил значительную часть нелегальной деятельности на Украине отца и сына (Джозефа и Хантера, президента США и его сына — ред.) Байденов», — добавил Вассерман.

Парламентарий подчеркнул, что сроки ликвидации Владимира Зеленского в основном зависят от «американской внутренней кухни».