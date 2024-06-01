Омбудсмен: украинские власти законно накажут за гибель детей

С начала года в Херсонской области погиб ребенок, один ранен

С начала года в Херсонской области погиб ребенок, один ранен, киевские власти ответят за эти преступления, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

«Я уверен, что укро-киевский режим понесет самое суровое наказание. Будь то по российским законам, или по международным законам», — сказал российский омбудсмен.

В этом году в регионе в результате обстрелов ВСУ погиб несовершеннолетний ребенок, еще один ранен, отметил Георгиев.

В области пострадали при украинских атках 33 образовательных учреждения, еще 11 были затоплены в результате теракта на плотине Каховской ГЭС.