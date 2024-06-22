Олланд: с «макронизмом» во Франции покончено

Такому явлению как «макронизм» во Франции пришел конец, считает бывший президент страны Франсуа Олланд, стоявший у власти в 2012–2017 годах, пишет «Прайм».

«Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал (экс-премьер — ред.) Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», — заявил он агентству Франс Пресс.

Филипп сегодня стоит во главе центристской партии «Горизонты» в составе президентской коалиции. Президент Макрон, по словам политика, «убил президентское большинство», когда распустил парламент страны.

В 2022 году лидер не смог получить абсолютного большинства на выборах в парламент, а по итогам нового голосования он получит еще меньше мест. Олланд добавил, что во Франции приходит время переустройства.