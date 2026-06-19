Олейник заявил, что НАТО обсудит помощь Украине без Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил о продолжении обсуждения помощи Украине на саммите НАТО в Анкаре. Зеленский не будет на отдельном заседании лидеров альянса, сообщает aif.ru .

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Владимир Зеленский не примет участия в отдельном заседании лидеров альянса 7–8 июля. В этом году заседание Совета Украина — НАТО на высшем уровне также не запланировано.

Олейник считает, что лидеры альянса продолжат линию саммита G7 во Франции и обсудят оружие, ПВО и деньги для Киева.

«Это старая модель самых мощных экономик Запада. Это те, кто относит себя к так называемому золотому миллиарду. Все остальные должны исчезнуть или обслуживать. А вот они должны жить хорошо. И я думаю, что те же вопросы будут и на саммите НАТО: побольше оружия, ПВО побольше», — отметил Олейник.

Экс-депутат также не исключил обсуждение зарплат военных и наемников из кредита в 90 млн евро. По его словам, Британия, Франция, Германия и Италия выступают за поражение России, а позиция США будет зависеть от Дональда Трампа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласовали дальнейшее усиление давления на Москву.

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