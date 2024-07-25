Около 2 тыс человек выдвинулись кандидатами на выборах депутатов в Подмосковье

Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Московской области. Всего выдвинут 1991 человек, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Из них 1732 человека выдвинулись от избирательных объединений (это члены 13 партий в разных округах), и также 259 человек как самовыдвиженцы (больше всего таких кандидатов в Королеве, Дубне и Долгопрудном).

Теперь всех кандидатов ждет этап регистрации. Он будет идти до 6 августа.

Среди кандидатов в депутаты округов в регионе есть маляр, повар, гид, хореограф, адвокат, спасатель, ученый, космонавт и многие другие.

Выборы пройдут 6–8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.