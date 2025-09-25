Около 100 мероприятий утвердила Мособлдума в рамках плана работы на IV квартал

Во время 118-го заседания Московская областная дума утвердила план работы на IV квартал 2025 года, в него вошли 109 мероприятий, а также работа над 41 законопроектом, передает корреспондент РИАМО.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что предстоит принять ряд важных законопроектов, регулирующих социально-экономическое развитие Московской области.

«Наиболее значимые из них касаются принятия бюджета региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2027 годов, охраны материнства и защиты женщин, господдержки ведения садоводства и огородничества», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что при проведении часа правительства Московской области региональный парламент рассмотрит 4 доклада, а еще 6 — в ходе часа территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Также он отмечал, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома.

