«Однозначно уважение»: депутат читал книгу офицера Вермахта на заседании Госдумы
Фото - © РИА Новости
Депутата Госдумы Павла Федяева застали за чтением книги во время обсуждения федерального бюджета в нижней палате парламента, рассказал журналист Кремлевского пула Александр Федяшев в личном Telegram-канале. Законодатель читал «Мятежную совесть» — мемуары офицера Вермахта Рудольфа Петерсхагена, который без боя передал город Грайфсвальд под контроль Красной Армии.
Две фотографии, на которые попал Федяев и «Мятежная совесть», сделал фотограф Павел Баранов.
В посте Юнашев называет Петерсхагена «бывшим офицером гитлеровской армии, ставшим видным антифашистом и другом Советского Союза». Журналист также выразил депутату «однозначное уважение» за необычный выбор литературы.
«За интересный и совсем немейнстримный выбор литературы — однозначно уважение. А за внимание к федеральному бюджету — вопросы», — написал он.
