«Однозначно уважение»: депутат читал книгу офицера Вермахта на заседании Госдумы

сегодня в 18:50

Депутата Федяева заметили за чтением мемуаров офицера Вермахта в Госдуме

Депутата Госдумы Павла Федяева застали за чтением книги во время обсуждения федерального бюджета в нижней палате парламента, рассказал журналист Кремлевского пула Александр Федяшев в личном Telegram-канале . Законодатель читал «Мятежную совесть» — мемуары офицера Вермахта Рудольфа Петерсхагена, который без боя передал город Грайфсвальд под контроль Красной Армии.

Две фотографии, на которые попал Федяев и «Мятежная совесть», сделал фотограф Павел Баранов.

В посте Юнашев называет Петерсхагена «бывшим офицером гитлеровской армии, ставшим видным антифашистом и другом Советского Союза». Журналист также выразил депутату «однозначное уважение» за необычный выбор литературы.

«За интересный и совсем немейнстримный выбор литературы — однозначно уважение. А за внимание к федеральному бюджету — вопросы», — написал он.

