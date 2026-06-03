ОДКБ продолжает считать Армению своим членом

Армения все еще считается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вопрос о выходе республики не обсуждался на заседании Совета министров обороны стран — участниц организации. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, республика не озвучивала какие-то другие вводные или решения по поводу своего членства в организации. Руководство ОДКБ все еще считает Армению полноправным членом, несмотря на заявления некоторых политических деятелей страны.

При этом Масадыков подчеркнул, что сложно одновременно состоять в ЕАЭС и быть членом ЕС, куда стремится республика. Созданные в Евразийском экономическом союзе условия не могут распространяться на членов Евросоюза.

Генсек ОДКБ добавил, что этот выбор остается за народом и руководством Армении.

Армения не принимает участие в Совете министров обороны государств ОДКБ, которое проходит в Московской области 3 июня.

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