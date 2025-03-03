Одетый во все черное Зеленский прибыл на встречу с английским королем

Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III в Норфолке, сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что Зеленский и монарх встретились наедине.

При это не было освещения встречи в прямом эфире телевидения. Было сделано несколько протокольных фотографий, отмечает канал.

Ранее в Лондоне прошел саммит глав государств, посвященный украинскому кризису.