Одетый во все черное Зеленский прибыл на встречу с английским королем
Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III
Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III в Норфолке, сообщает RT со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что Зеленский и монарх встретились наедине.
При это не было освещения встречи в прямом эфире телевидения. Было сделано несколько протокольных фотографий, отмечает канал.
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