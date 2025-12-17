«Очень склонный к зависимостям»: Трамп заявил, что мог стать алкоголиком

Дональд Трамп: у меня очень склонный к зависимостям характер

Президент США Дональд Трамп откровенно признал, что имеет предрасположенность к формированию алкогольной зависимости. Тем не менее, он подчеркнул, что сознательно выбрал трезвый образ жизни и неукоснительно его придерживается, сообщает «Царьград» .

Он неоднократно публично заявлял, что никогда не употреблял спиртные напитки. Именно это позволило ему избежать развития пагубной привычки. По мнению политика, зависимость вполне могла возникнуть, учитывая его склонность к увлечению и полной отдаче в любом деле.

«У меня очень склонный к зависимостям характер», — подчеркнул Трамп.

Причиной для обсуждения данной темы стала публикация высказывания главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Днем ранее она заявила, что президент «обладает характером алкоголика».

В ответ на вопрос журналистов Трамп отметил, что не обижается на слова своей сотрудницы. Уайлс, в свою очередь, заявила, что журнал Vanity Fair неправильно интерпретировал ее высказывание, исказив его суть. По ее словам, она лишь хотела сказать, что Трамп действует с твердой верой в свои безграничные возможности.

