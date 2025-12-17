«Очень склонный к зависимостям»: Трамп заявил, что мог стать алкоголиком
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп откровенно признал, что имеет предрасположенность к формированию алкогольной зависимости. Тем не менее, он подчеркнул, что сознательно выбрал трезвый образ жизни и неукоснительно его придерживается, сообщает «Царьград».
Он неоднократно публично заявлял, что никогда не употреблял спиртные напитки. Именно это позволило ему избежать развития пагубной привычки. По мнению политика, зависимость вполне могла возникнуть, учитывая его склонность к увлечению и полной отдаче в любом деле.
«У меня очень склонный к зависимостям характер», — подчеркнул Трамп.
Причиной для обсуждения данной темы стала публикация высказывания главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Днем ранее она заявила, что президент «обладает характером алкоголика».
В ответ на вопрос журналистов Трамп отметил, что не обижается на слова своей сотрудницы. Уайлс, в свою очередь, заявила, что журнал Vanity Fair неправильно интерпретировал ее высказывание, исказив его суть. По ее словам, она лишь хотела сказать, что Трамп действует с твердой верой в свои безграничные возможности.
