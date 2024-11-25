«Очень опасно»: жена Зеленского призвала Запад не расслабляться из-за России

сегодня в 23:37

«Я советую не расслабляться. Это очень опасно», — сказала она на YouTube-канале Офиса Зеленского.

Также она призвала обратить внимание на информационную безопасность Европы.

По ее словам, «Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что принял доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы Украины, сейчас самое тяжелое направление для его армии — кураховское (ДНР).