ExxonMobil обсуждал с «Роснефтью» возобновление работы на Сахалине

Как выяснило издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, в текущем году между американской ExxonMobil и российской «Роснефтью» прошли секретные переговоры.

Их темой стало возможное возвращение американской компании к участию в масштабном сахалинском нефтегазовом проекте, от которого она была вынуждена уйти после начала специальной военной операции на Украине.

Со стороны Exxon переговоры курировал старший вице-президент Нил Чепмен, который лично встречался в Дохе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

По данным источников, Exxon предварительно обратилась к правительству США за поддержкой и получила некий положительный сигнал, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность.

Издание утверждает, что две компании поддерживали контакты на протяжении всего конфликта. Возвращение Exxon в Россию, как отмечают собеседники, зависит от условий, которые выдвинет Москва, при этом компания рассчитывает компенсировать убытки, понесенные из-за своего выхода.

Интерес «Роснефти» объясняется потребностью в капитале, современных технологиях и управленческом опыте, которые может предоставить американский партнер.

Ранее агентство Reuters сообщало, что этот вопрос мог подниматься во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.