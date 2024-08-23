Обсудить мир и сотрудничество: премьер-министр Индии Моди прилетел в Киев

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NDTV: Нарендра Моди прилетел на Украину для встречи с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Глава индийского правительства намерен обсудить с ним варианты мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает индийский телеканал NDTV.

Перед отъездом из Дели Моди говорил, что с нетерпением ждет возможности вновь побеседовать с главой Украины.

«<…> об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине», — цитирует радио Sputnik индийского политика.

Нынешний визит — первая поездка премьер-министра Индии на Украину с момента провозглашения независимости бывшей советской республики. Примерно полтора месяца назад Нарендра Моди также посещал Россию.