Общественность США обеспокоена тем, что президента США Джо Байден появился на важном мероприятии спустя час после его начала. На лице главы государства были замечены следы от аппарата CPAP, сообщает «Царьград».

Как стало известно в прошлом году, у главы государства большие проблемы со сном. Он каждую ночь использует CPAP, который применяется для вентиляции в случае, если человек периодически перестает дышать во сне.

Состояние Байдена, как и его способность управлять страной, все больше вызывают волнение у общественности.

Беспокоит и то, что в случае победы на выборах Дональда Трампа, он намерен инициировать выход США из Североатлантического альянса.