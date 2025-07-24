Общественник Василец: полиция защищает протестующих на Украине от ТЦК

Участников митингов против лишения независимости НАБУ и САП на Украине не задерживают сотрудники территориальных центров комплектования, поскольку протестующие пользуются защитой полиции. Об этом сообщил общественный деятель Дмитрий Василец.

По его словам, на акции против лишения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) выходят особые участники.

Василец отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) не приближаются к этим митингам. Он пояснил, что протестующие обладают своеобразной «индульгенцией» от полиции, поэтому их не задерживают.

«Никто из ТЦКшников даже и близко на пушечный выстрел к этому митингу не подходит. Потому что нельзя, потому что у каждого из этих персонажей есть индульгенция от полицаев», — рассказал Василец в эфире радио Sputnik.

В Киеве 23 июля на акцию протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры), вышли более 9 тысяч человек

21 июля стало известно, что сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры проводят обыски у детективов НАБУ.

На следующий день после начала обысков президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает полномочия НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Теперь НАБУ будет находиться под контролем Генпрокуратуры, глава которой назначается президентом.