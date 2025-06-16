Общее число жертв ударов Израиля в Иране превысило 224 человека

Более 70 женщин и детей погибли в результате израильских атак
Политика

При атаках Израиля на жилые кварталы Ирана погибли более 70 женщин и детей, сообщает газета «Известия».

По данным иранского МИДа, в результате последних израильских атак на жилые кварталы погибли более 70 женщин и детей.

При этом спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов разрушенных зданий.

Как сообщает AFP со ссылкой на иранское министерство здравоохранения, общее число жертв израильских ударов с начала эскалации конфликта превысило 224 человека.