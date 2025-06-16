Общее число жертв ударов Израиля в Иране превысило 224 человека

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Более 70 женщин и детей погибли в результате израильских атак

При атаках Израиля на жилые кварталы Ирана погибли более 70 женщин и детей, сообщает газета «Известия» .

По данным иранского МИДа, в результате последних израильских атак на жилые кварталы погибли более 70 женщин и детей.

При этом спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов разрушенных зданий.

Как сообщает AFP со ссылкой на иранское министерство здравоохранения, общее число жертв израильских ударов с начала эскалации конфликта превысило 224 человека.