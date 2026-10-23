Обозреватель Вайнер: третий срок Трампа может привести к гражданской войне в США

Дональд Трамп не исключил участия в президентских выборах 2028 года. Он признал, что Конституция США запрещает ему баллотироваться на третий срок, но вновь заявил о фальсификации выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден.

«Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы», — заявил Трамп.

Грег Вайнер подчеркнул, что ни один суд не доказал фальсификации, о которых говорит президент. По словам обозревателя, необходимо решение Верховного суда, а реализовать идею третьего срока сейчас невозможно. Дальнейшее ее продвижение, по его оценке, настроит против Трампа всю законодательную власть США.

Вайнер предположил, что заявление связано с промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября. По его мнению, Трамп пытается поднять рейтинги Республиканской партии и сплотить сторонников. Обозреватель считает преждевременным серьезно относиться к идее выдвижения на третий срок.

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