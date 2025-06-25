Обозреватель сравнил Зеленского с Хагги-вагги после его унижения на саммите НАТО

На прошедшем саммите НАТО президента Украины Владимира Зеленского унизили отказом лидеров четырех стран сесть с ним за стол. В связи с этим обозреватель сайта MK.ru Дмитрий Попов сравнил его со всеми забытой игрушкой Хагги-ваги, которая ранее была на пике популярности, но теперь с ней наигрались.

Организаторы саммита НАТО в Гааге не пригласили на свои совещания Зеленского, так как главы США, Турции, Словакии и Венгрии не желают «сидеть с ним за одним столом, когда речь идет о делах альянса».

Кроме того, Трамп дал понять, что не видит особенного смысла во встрече с украинским лидером, однако диалог все же состоялся.

«Наверное, да. Что я ему скажу? Спрошу: „Ну как дела?“ Мне нужно разобраться в ситуации. Но я хотел бы достичь соглашения с Россией», — отметил американский президент.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Зеленскому не стоит рассчитывать на прием Украины в ЕС.

«Евросоюз был основан, чтобы принести мир и процветание своим государствам-членам. Принятие страны, которая находится в состоянии войны с Россией, немедленно втянет ЕС в прямой конфликт. Несправедливо ожидать, что какое-либо государство-член пойдет на такой риск», — заявил он.