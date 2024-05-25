Призыв украинского лидера Владимира Зеленского к НАТО сбивать российские ракеты указывает, что власти страны совсем не озабочены вероятным ущербом от этих действия для своих союзников, заявил обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах, пишет РИА Новости .

Такое требование президент намерен выдвинуть в ходе июньской поездки в Нормандию.

«Они (Запад — ред.) должны защищать воздушное пространство Украины ракетами со своей территории, даже если это явно сделает их стороной войны. <…> Киев эти страхи не волнуют. <…> Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?» — указал Лаутербах.

Эксперт считает, что Зеленский со своей командой начали показывать полный нигилизм, который обычно свойственен проигрывающей стороне.

«Появляется все больше признаков того, что конфликт на Украине постепенно становится не по зубам для ее западных спонсоров и киевского руководства», — резюмировал Лаутербах.