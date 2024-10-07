Обломки новейшего российского БПЛА «Охотник» сочли ценной находкой для США

Обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей считает, что разведка США получит ценные сведения, если ей удастся изучить детали российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Ранее этот новейший БПЛА был потерян в зоне СВО, сообщает Газета.ru .

Роговей отметил, что «Охотник» может участвовать в ударно-разведывательных маневрах и умеет работать в полностью или частично автономном режиме. Разработка оснащена стелс-технологиями, которые делают машину малозаметной.

«Хотя на данный момент мы не можем сказать наверняка, по-видимому, это один из ранних демонстрационных самолетов, впервые появившийся в начале 2019 года», — утверждает эксперт.

«Охотник» работает в связке с российским многоцелевым истребителем 5-го поколения Су-57, являясь ведомым, указал Роговей.

Пока нет информации, подтверждающей, что США или другим западным странам удалось заполучить обломки «Охотника».

Ранее военкор Дмитрий Стешин заявил, что в России разработали «умный» дрон, который сам находит врага. Это беспилотник самолетного типа «Молния» — «сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов», отмечал корреспондент.