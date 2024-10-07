Обломки новейшего российского БПЛА «Охотник» сочли ценной находкой для США
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Обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей считает, что разведка США получит ценные сведения, если ей удастся изучить детали российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Ранее этот новейший БПЛА был потерян в зоне СВО, сообщает Газета.ru.
Роговей отметил, что «Охотник» может участвовать в ударно-разведывательных маневрах и умеет работать в полностью или частично автономном режиме. Разработка оснащена стелс-технологиями, которые делают машину малозаметной.
«Хотя на данный момент мы не можем сказать наверняка, по-видимому, это один из ранних демонстрационных самолетов, впервые появившийся в начале 2019 года», — утверждает эксперт.
«Охотник» работает в связке с российским многоцелевым истребителем 5-го поколения Су-57, являясь ведомым, указал Роговей.
Пока нет информации, подтверждающей, что США или другим западным странам удалось заполучить обломки «Охотника».
Ранее военкор Дмитрий Стешин заявил, что в России разработали «умный» дрон, который сам находит врага. Это беспилотник самолетного типа «Молния» — «сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов», отмечал корреспондент.