Объявлена дата выборов губернатора Петербурга
Избирком Петербурга заявил, что губернаторские выборы пройдут 8 сентября
Глава избиркома Санкт-Петербурга Максим Мейксин заявил, что выборы губернатора города пройдут 8 сентября 2024 года. Соответствующую дату утвердило петербургское Законодательное Собрание, сообщает «Бриф24».
По словам главы избиркомитета, Заксобрание утвердило дату выборов сегодня, 30 мая. Грядущее событие Мейксин назвал «самыми главными выборами для нашего города».
«Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2024 года», — написал руководитель городского избиркома в своем Telegram-канале.
Мейксин также добавил, что до 8 сентября петербургская избирательная комиссия будет работать без выходных.