Объявлена дата выборов губернатора Петербурга

сегодня в 22:32

Глава избиркома Санкт-Петербурга Максим Мейксин заявил, что выборы губернатора города пройдут 8 сентября 2024 года. Соответствующую дату утвердило петербургское Законодательное Собрание, сообщает «Бриф24» .

По словам главы избиркомитета, Заксобрание утвердило дату выборов сегодня, 30 мая. Грядущее событие Мейксин назвал «самыми главными выборами для нашего города».

«Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2024 года», — написал руководитель городского избиркома в своем Telegram-канале.

Мейксин также добавил, что до 8 сентября петербургская избирательная комиссия будет работать без выходных.