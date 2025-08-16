сегодня в 02:53

Обед делегаций США и России отменен: Трамп возвращается в Вашингтон

Планировавшийся обед между делегациями России и США в Анкоридже не состоялся, сообщает RT .

Президент США Дональд Трамп принял решение о срочном возвращении в Вашингтон. Об этом сообщили представители Белого дома, не уточняя причин изменения программы.

Ранее было опубликовано меню дипломатического ланча, которое включало зелёный салат с хлебом на розмариново-лимонном масле, филе-миньон в коньячно-перечном соусе или аляскинский палтус, картофельное пюре или спаржа и десерт: крем-брюле с мороженым.