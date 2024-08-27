ОАЭ потребовали от Парижа защитить интересы Дурова

ОАЭ потребовали от Франции консульского доступа к Дурову

Объединённые Арабские Эмираты потребовали от Франции срочно предоставить основателю Telegram Павлу Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам, пишет RT .

«ОАЭ внимательно следят за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, основателя приложения Telegram, который был задержан французскими властями» — цитирует заявление МИД ОАЭ агентство WAM.

Обеспечение благополучия граждан ОАЭ и защита их интересов являются ключевым приоритетом для Эмиратов, добавили в ведомстве.

Дуров был задержан во Франции 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram.

Дуров последние годы жил и вел бизнес в Дубае.