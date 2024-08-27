ОАЭ потребовали от Парижа защитить интересы Дурова
ОАЭ потребовали от Франции консульского доступа к Дурову
Объединённые Арабские Эмираты потребовали от Франции срочно предоставить основателю Telegram Павлу Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам, пишет RT.
«ОАЭ внимательно следят за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, основателя приложения Telegram, который был задержан французскими властями» — цитирует заявление МИД ОАЭ агентство WAM.
Обеспечение благополучия граждан ОАЭ и защита их интересов являются ключевым приоритетом для Эмиратов, добавили в ведомстве.
Дуров был задержан во Франции 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram.
Дуров последние годы жил и вел бизнес в Дубае.