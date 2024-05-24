NYT: западные аналитики ждут дальнейших успехов России в зоне СВО

Западные аналитики ждут, что ВС РФ в ближайшее время достигнет еще больших успехов на Украине по всему фронту, пишет РИА Новости со ссылкой на газету NYT.

Киев в это время, по словам авторов публикации, будет ждать от американских партнеров поставок вооружений.

«Аналитики говорят, что Россия, скорее всего, нарастит успехи в ближайшие месяцы, пока Украина ждет, чтобы американская военная помощь достигнет поля боя», — сказано в сообщении.

Также аналитик Black Bird Group добавил, что большая часть ВСУ уже отошла от Работино в Запорожье. Потеря этого участка для Киева станет «символичным ударом», так как за него ранее шли тяжелые бои.