NYT: у населения экс-ГДР все еще остаются теплые чувства к РФ

У многих жителей экс-Германской Демократической Республики (ГДР) все еще остаются теплые чувства к РФ. Граница между Востоком и Западом пролегает четко, когда речь заходит о России, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание The New York Times.

По данным СМИ, некоторые жители ГДР тепло относятся к России, поскольку их жизнь не улучшилась после объединения с ФРГ. Эти люди ощущают, будто бы проиграли. На фоне этого они и испытывают симпатию по отношению к РФ.

Если бы Восточная Германия все еще оставалась независимой страной, она оказалась бы одной из самых понимающих РФ государств среди экс-стран Восточного блока на севере Европы. После того, как начался украинский конфликт, восточные немцы поддерживали Россию.

Также они выступали за то, чтобы перестать помогать Украине. Еще восточные немцы против вступления этой страны в НАТО.

