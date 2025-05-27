NYT: Рютте боится срыва саммита НАТО из-за конфликта Трампа и Зеленского

Запланированный на 24–25 июня саммит НАТО в Гааге может быть сорван из-за конфликта американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое опасение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times (NYT).

Рютте намеревается провести предстоящий саммит НАТО в сжатом формате: не растягивать по времени и обсуждать все только по существу, чтобы не допустить открытых споров относительно украинского конфликта. При этом Трамп может сильно помешать планам Рютте, так как его позиция кардинально отличается от позиции европейских союзников по поводу будущего Украины.

Роль Украины до сих пор не определена на предстоящем саммите, так как Киев открыто выражает желание вступить в НАТО, а Трамп категорически против этого.

Параллельно с этим американский лидер пренебрежительно относится к Зеленскому, который планирует участвовать в международном мероприятии. Эти факты, по мнению Рютте, ставят сам саммит в уязвимое положение — он может оказаться сорванным.

Саммит НАТО запланирован на 24–25 июня в Гааге, в нем планируют участвовать в том числе около 45 глав государств и правительств, а также порядка 6 тысяч членов делегаций из разных стран.