NYT опубликовала проект мирного договора между РФ и Украиной на условиях 2022 г

Газета The New York Times разместила у себя полный проект мирного договора между Россией и Украиной, который был результатом переговоров, проведенных с февраля по апрель 2022 года, сообщает «Царьград» .

Эти документы газете дали источники с Украины, из РФ и Европы, а подлинность проекта подтвердили участники переговоров.

Там говорится, что обе стороны согласны исключить Крым из своего договора, оставив его Москве, но без признания Киевом. При этом Украина не должна вступать ни в какие военные блоки или разрешать обустраивать на своей территории зарубежные военные базы.

По данному документу, Киев еще обязан признать независимость Донецкой и Луганской республик в административных границах бывших областей. От украинских властей еще требовали снять все ограничения на использование русского языка. При этом стране разрешили вступить в Евросоюз.

The New York Times опубликовала у себя три версии документа: от 17 марта 2022 года, от 29 марта 2022 года и от 15 апреля 2022 года.