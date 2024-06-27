NYT: обещанный «мост в НАТО» может успокоить Зеленского перед саммитом

Власти НАТО надеются, что обещание Украине проложить «мост в Альянс» может успокоить президента Владимира Зеленского, что позволит грядущему саммиту пройти гладко по сравнению с 2023 годом, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Авторы статьи утверждают, что администрация США и руководство Североатлантического альянса таким образом хотят дать Киеву «что-то существенное» и в то же время не отказываться от своей истинной позиции по вступлению Украины в блок.

Ожидается, что Зеленский будет удовлетворен обещанием выстраивания «моста к членству Украины в НАТО». В статье вспоминается, как в прошлом году украинский лидер открыто выражал недовольство тем, что Киев не получил четких сроков вступления.

Саммит состоится с 9 по 11 июля в Вашингтоне.