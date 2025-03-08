NYT: Маск и Рубио поссорились при Трампе

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Госсекретарь Рубио и Маск выясняли отношения при Трампе

Госсекретарь США Марко Рубио и куратор департамента по повышению эффективности работы правительства Илон Маск бурно выясняли отношения при американском президенте Дональде Трампе, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Предметом публичного спора стало нежелание Рубио «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире».

Как говорится в статье, Маск высказал недовольство работой чиновника по сокращению штата Госдепартамента.

«Никакого столкновения, я там был. Илон отлично ладит с Марко» — не согласился с опубликованной информацией Трамп.