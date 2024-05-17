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NYT: Киев вынужден изматывать свои лучшие бригады в борьбе с прорывами РФ

Украинские командиры вынуждены постоянно бросать в бой свои лучшие бригады на фоне регулярных прорывов российских сил, утверждают Майкл Кофман и Роб Ли в статье для New York Times, пишет РИА Новости .

Эксперты считают, что такое положение дел изматывает армию. Киев не имеет достаточного объема личного состава и боеприпасов, поэтому элитные отряды постоянно перемещаются вдоль фронта.

«Такие краткосрочные решения ведут к долгосрочным последствиям в виде потери боеспособности подразделениями», — пояснили эксперты.

Такими «пожарными командами» по словам Кофмана и Ли, часто являются как целый бригады, так и отдельные батальоны. Многие подразделения не отдыхали с момента сражений за Авдеевку.

При этом ситуация сегодня усугубляется значительным продвижением российских войск в районе Харькова.

«В ближайшие месяцы многое будет висеть на волоске (для Киева — ред.)», — предупредили аналитики.