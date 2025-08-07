NYP узнала условие Трампа для встречи с Путиным. Оно касается Зеленского

NYP: Трамп не встретится с Путиным, пока он не поговорит с Зеленским

Президент США Дональд Трамп встретится с российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если последний также проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на неназванный источник в Белом доме. Информатор журналистов добавил, что «место встречи пока не определено».

«Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским», — заявил собеседник американской газеты.

Сегодня, 7 августа, Владимир Путин заявлял, что «не имеет ничего против» встречи с Владимиром Зеленским, но для этого нужны условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко». Вместе с тем российский лидер говорил, что может встретиться с главой США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В четверг в Кремле сообщали, что личная встреча Путина и Трампа может пройти уже на следующей неделе. После новостей об этом Зеленский заявил, что «пора заканчивать» конфликт с Россией.