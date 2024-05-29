NYP: Трампу пришлось продать самолет на фоне высоких судебных расходов

сегодня в 03:25

Экс-президент США Дональд Трамп был вынужден продать один из своих самолетов, чтобы покрыть расходы на суды, пишет ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

Речь, по данным источника, идет о борте Cessna Citation X. Бывший американский лидер часто использовал его во время предвыборной кампании 2016 года. Стоимость воздушного судна составляет около 10 млн долларов.

Сегодня Трамп стал фигурантом ряда судебных дел. Среди них штурм Капитолия, хранение секретных документов и подлог финансовых документов.

Весной Bloomberg писал, что кандидат в президент США рискует столкнуться с нехваткой средств на оплату адвокатов. Сейчас Трамп оплачивает услуги юристов благодаря комитету политических действий Save America, принимающего пожертвования от доноров. Нацкомитет республиканцев оплачивать судебные расходы Трампа отказался.