NYP: нужная Израилю бомба для уничтожения Фордо есть только у США

Необходимая Израилю сверхтяжелая бомба GBU-57A/B для ликвидации подземного ядерного объекта в Фордо в Иране есть только у Штатов, сообщает ТАСС .

Как пишет газета New York Post, ссылаясь на главу направления исследований городской войны в Военной академии США в Вест-Пойнте Джона Спенсера, Вашингтон контролирует и самолет для сброса, и боеприпас.

Такая бомба может «пробурить» расстояние вглубь земли, а после этого взорваться. Таким образом,она достает до подземных сооружений. Стоимость боеприпаса составляет более 500 млн долларов, вес — 15 тонн. Эту бомбу могут нести только стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

По информации Wall Street Journal, к 2013 году американские ВВС получили 20 подобных боеприпасов. США отказались передавать их союзникам, среди которых был и Израиль.