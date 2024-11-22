«Нужно подождать, кто первый даст заднюю»: Симоньян оценила обращение Путина

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина. В своем Telegram-канале она написала, что нужно подождать, «кто первый даст заднюю».

При этом она отметила, что на деле такой вопрос не возникает.

«Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом», — написала Симоньян.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.

Ранее Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.